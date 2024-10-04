В зоне отключения ГВС из-за порыва на ул. Володарского 48 домов

04.10.2024 | 21:36

Ресурсники отключили участок трубопровода на улице Володарского, на котором произошел порыв вечером в пятницу, 4 октября.

«Место повреждения оцеплено. В зоне отключения 48 жилых домов. На месте работают 2 аварийных бригады», - сообщили PenzaInform.ru в «Т Плюс».

В компании подчеркнули, что прилагаются все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.

Мощный гейзер на улице Володарского забил вечером, в районе 20 часов.

Струя воды поднялась в высоту на несколько метров, проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.