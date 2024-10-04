В зоне отключения ГВС из-за порыва на ул. Володарского 48 домов

Ресурсники отключили участок трубопровода на улице Володарского, на котором произошел порыв вечером в пятницу, 4 октября.
«Место повреждения оцеплено. В зоне отключения 48 жилых домов. На месте работают 2 аварийных бригады», - сообщили PenzaInform.ru в «Т Плюс».
В компании подчеркнули, что прилагаются все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.
Мощный гейзер на улице Володарского забил вечером, в районе 20 часов.
Струя воды поднялась в высоту на несколько метров, проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.
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