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Происшествия

В жутком ДТП в районе Ахунского переезда погибла женщина

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Ночью в субботу, 28 сентября, в районе Ахунского переезда в Пензе случилась трагедия. В жуткой аварии погибла женщина.

Страшные кадры последствий ДТП появились в Сети. На них видно голову, лежащую на проезжей части, несколько остановившихся автомобилей и экипаж ГАИ.

«ДТП произошло перед железнодорожным переездом, если ехать в сторону Заречного. Всех разворачивали», - сообщил очевидец.

Другие водители рассказали в Сети, что до трагедии видели женщину, шедшую по дороге в темноте.

Информация уточняется.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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