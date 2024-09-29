В жутком ДТП в районе Ахунского переезда погибла женщина

Ночью в субботу, 28 сентября, в районе Ахунского переезда в Пензе случилась трагедия. В жуткой аварии погибла женщина.
Страшные кадры последствий ДТП появились в Сети. На них видно голову, лежащую на проезжей части, несколько остановившихся автомобилей и экипаж ГАИ.
«ДТП произошло перед железнодорожным переездом, если ехать в сторону Заречного. Всех разворачивали», - сообщил очевидец.
Другие водители рассказали в Сети, что до трагедии видели женщину, шедшую по дороге в темноте.
Информация уточняется.
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