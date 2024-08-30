В Кузнецком районе 61-летний велосипедист погиб в ДТП

30.08.2024 | 14:01

Вечером в четверг, 29 августа, в Кузнецке случилась смертельная авария с участием велосипедиста.

По предварительным данным, в 19:46 на 3-м километре дороги Кузнецк - Неверкино 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 61-летнего мужчину, передвигавшегося на двухколесном транспорте.

От полученных травм велосипедист скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

За прошедшую неделю в Кузнецке произошло несколько серьезных аварий. 26 августа на пересечении улиц Московской и Белинского столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 47-летнего мужчины и ВАЗ-2114 с 20-летним водителем. Оба автомобилиста получили травмы и были госпитализированы.

27 августа на улице Пензенской грузовик снес «Ладу-Приору», погибли 32-летняя женщина-водитель и 2-летний мальчик, находившийся в салоне. Двух пассажиров, 3-летнего ребенка и 67-летнюю пенсионерку, увезли в больницы.