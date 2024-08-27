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Происшествия

ДТП в Кузнецке: водителя «КамАЗа» намерены заключить под стражу

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В Кузнецке возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего водителя «КамАЗа», который снес легковой автомобиль на пересечении улиц Пензенской и Республики. Авария случилась в 15:15 вторника, 27 августа.

По данным следствия, пьяный водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу-Приору» под управлением 32-летней женщины. «КамАЗ» протащил ВАЗ несколько десятков метров, пока обе машины не оказались на газоне. Момент ДТП можно увидеть здесь.

В «Приоре» находились 4 человека. 2-летний мальчик и водитель от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров, 3-летний мальчик и 67-летняя женщина, госпитализированы.

«Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», - уточнили в СУ СКР по Пензенской области.

Водитель грузовика задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 64 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили в управлении ГАИ областного УМВД России.

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Источник — фото и видео областного СУ СКР
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