На ул. Антонова мотоциклист погиб после столкновения с «Грантой»

25.08.2024 | 21:10

Вечером в воскресенье, 25 августа, в микрорайоне ГПЗ на улице Антонова, случилось серьезное ДТП с участием мотоциклиста и «Лады-Гранты».

Об аварии пензенцы сообщили в Сети. На видео, опубликованном в телеграм-канале «ЧП/Пенза», - «Гранта» с разбитым правым крылом. В телеграм-чате «Дорожная обстановка Пензы» опубликовали фото мотоциклиста, который лежит, не двигаясь, перед автомобилем, с которым столкнулся.

По словам очевидцев, ДТП случилось рядом с домом № 47а. Мужчина сильно пострадал, медики пытались спасти ему жизнь. Чуть позже появилась информация, что мотоциклист, вероятно, скончался в машине скорой.

Очевидцы написали, что у двухколесного транспорта в момент столкновения была большая скорость. Пока официальной информации о случившемся нет.

20 августа мотоциклист попал в серьезную аварию на улице Лермонтова в Пензе. Водителя запечатлели лежавшим в крови посередине проезжей части.