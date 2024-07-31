В Сети появился момент смертельного ДТП в Нижнеломовском районе

31.07.2024 | 16:05

В Сети появился момент смертельной аварии, случившейся в Нижнеломовском районе во вторник, 30 июля. ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и «Нива» унесло жизни обоих водителей.

На кадрах видно, что женщина за рулем иномарки какое-то время едет за фурой, а после поворота машина достаточно плавно уходит влево и на встречной полосе сталкивается с «Нивой».

Авария произошла в 12:30 на 556-м километре трассы М-5. 40-летняя автомобилистка от полученных травм погибла на месте, второй водитель, 75-летний мужчина, вскоре скончался в больнице.

Пассажирку Renault Sandero, девушку 2006 года рождения, госпитализировали.

По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.