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Происшествия

В Бессоновском районе случился пожар в СНТ «Волна»

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В четверг, 4 июля, в СНТ «Волна» в селе Ухтинка Бессоновского района случился пожар.

В Бессоновском районе случился пожар в СНТ «Волна»

В 16:42 поступил сигнал, что там загорелся садовый дом.

На место выезжали 8 спасателей на 3 спецмашинах. «Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Днем 4 июля на улице Дачной в деревне Марьевке Пензенского района полностью сгорел садовый дом площадью 3×10 метров. Предварительная причина случившегося - грозовой разряд.

Вечером 1 июля в СТ «Лесное» за Дальним Арбековом начался пожар в одноэтажном деревянном садовом доме. Пламя уничтожило кровлю.

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Источник — фото и видео «Типичная Пенза»
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