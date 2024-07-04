В Бессоновском районе случился пожар в СНТ «Волна»

04.07.2024 | 17:55

В четверг, 4 июля, в СНТ «Волна» в селе Ухтинка Бессоновского района случился пожар.

В 16:42 поступил сигнал, что там загорелся садовый дом.

На место выезжали 8 спасателей на 3 спецмашинах. «Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Днем 4 июля на улице Дачной в деревне Марьевке Пензенского района полностью сгорел садовый дом площадью 3×10 метров. Предварительная причина случившегося - грозовой разряд.

Вечером 1 июля в СТ «Лесное» за Дальним Арбековом начался пожар в одноэтажном деревянном садовом доме. Пламя уничтожило кровлю.