В Бессоновском районе случился пожар в СНТ «Волна»

В четверг, 4 июля, в СНТ «Волна» в селе Ухтинка Бессоновского района случился пожар.
В 16:42 поступил сигнал, что там загорелся садовый дом.
На место выезжали 8 спасателей на 3 спецмашинах. «Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Днем 4 июля на улице Дачной в деревне Марьевке Пензенского района полностью сгорел садовый дом площадью 3×10 метров. Предварительная причина случившегося - грозовой разряд.
Вечером 1 июля в СТ «Лесное» за Дальним Арбековом начался пожар в одноэтажном деревянном садовом доме. Пламя уничтожило кровлю.