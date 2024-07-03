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Происшествия

Водолазы нашли мужчину, пропавшего после прыжка с сапборда

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Тело мужчины, пропавшего при купании в Суре в ночь на вторник, 2 июля, найдено водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра. Об этом в среду, 3-го числа, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Погибший - 1993 года рождения.

Ранее заместитель руководителя управления Сергей Петрунин рассказал, что в темное время суток несколько пензенцев, находясь на старице реки Суры, прыгали в воду, используя сапборды. «И один из граждан, поплыв к берегу, не смог выйти на берег», - добавил Сергей Петрунин.

Так как было темно, приятели пропавшего не сразу заметили его отсутствие.

3 июля в пруду в селе Богословка Пензенского района обнаружили тело мужчины 1976 года рождения.

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Источник — фото областного ГУ МЧС России
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