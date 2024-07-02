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Происшествия

В старице реки Суры ищут тело мужчины

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В ночь на вторник, 2 июля, в Железнодорожном районе Пензы, на старице реки Суры, пропал мужчина. Об этом сообщил заместитель руководителя областного ГУ МЧС России Сергей Петрунин во время организованного ЦУР прямого эфира.

«Сегодня ночью граждане Пензы, находясь на старице реки Суры, при использовании спортивного инвентаря - сапбордингов - прыгали в воду. И один из граждан, поплыв к берегу, не смог выйти на берег», - рассказал он.

Так как было темно, приятели пропавшего не сразу заметили его отсутствие.

Сейчас мужчину ищут сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Будем, конечно же, надеяться на лучшее, но в данном случае не исключена трагедия, которая произошла из-за несоблюдения элементарных правил безопасности при использовании водного объекта и спортивного инвентаря», - отметил Сергей Петрунин.

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