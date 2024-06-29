В Пензенской области разбился планер LAK-17, пилот погиб

29.06.2024 | 17:12

В субботу, 29 июня, в Пензенской области планер LAK-17 совершил аварийную посадку. По предварительным данным, пилот погиб.

Это произошло в селе Сосновка Бессоновского района.

Так как ЧП случилось на аэродроме ДОСААФ, обстоятельства и причины выясняет военная прокуратура Пензенского гарнизона.

По неофициальной информации, на одноместном планере с электромотором совершал учебно-тренировочный полет его 55-летний владелец. Набрав высоту 800 метров, летательный аппарат завалился, вошел в штопор и упал в лесополосу в 3 километрах от аэродрома. Планер полностью разрушен, а пилот скончался на месте от травм.

20 сентября 2023 года, в Пензенском районе у деревни Князь-Умет воздушное судно «Бекас» во время орошения полей зацепилось за ЛЭП и рухнуло на землю. Пилот погиб на месте. Самолет обнаружили местные жители.

Еще одно ЧП с летальным исходом случилось 4 октября 2020 года. Легкомоторный самолет разбился у села Родники в Никольском районе. Находившийся в кабине 54-летний пилот выполнял обработку полей, машина рухнула при развороте.