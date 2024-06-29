Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области разбился планер LAK-17, пилот погиб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 29 июня, в Пензенской области планер LAK-17 совершил аварийную посадку. По предварительным данным, пилот погиб.

Это произошло в селе Сосновка Бессоновского района.

Так как ЧП случилось на аэродроме ДОСААФ, обстоятельства и причины выясняет военная прокуратура Пензенского гарнизона.

По неофициальной информации, на одноместном планере с электромотором совершал учебно-тренировочный полет его 55-летний владелец. Набрав высоту 800 метров, летательный аппарат завалился, вошел в штопор и упал в лесополосу в 3 километрах от аэродрома. Планер полностью разрушен, а пилот скончался на месте от травм.

20 сентября 2023 года, в Пензенском районе у деревни Князь-Умет воздушное судно «Бекас» во время орошения полей зацепилось за ЛЭП и рухнуло на землю. Пилот погиб на месте. Самолет обнаружили местные жители.

Еще одно ЧП с летальным исходом случилось 4 октября 2020 года. Легкомоторный самолет разбился у села Родники в Никольском районе. Находившийся в кабине 54-летний пилот выполнял обработку полей, машина рухнула при развороте.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте