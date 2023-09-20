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Происшествия

В Пензенском районе разбился легкомоторный самолет

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В среду, 20 сентября, в Пензенском районе случилось ЧП. У деревни Князь-Умет разбился легкомоторный самолет.

По предварительным данным, около 16:10 воздушное судно марки «Бекас», выполняя орошение полей, зацепилось за ЛЭП и рухнуло на землю. Пилот погиб на месте. Самолет обнаружили местные жители.

Сейчас на месте крушения работают специалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Проводится проверка соблюдения требований безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, прокомментировали ЧП в Приволжской транспортной прокуратуре.

4 октября 2020 года легкомоторный самолет разбился у села Родники в Никольском районе. Находившийся в кабине 54-летний пилот погиб. Он выполнял обработку полей, машина рухнула при развороте.

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