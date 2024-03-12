Зареченские подростки поживились на взломах автоматов по продаже воды

Двум 17-летним зареченцам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу из автоматов по продаже воды.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», в полицию обратился представитель коммерческого предприятия и рассказал, что 3 марта неизвестные выбили лицевую панель терминала автомата, который находится на улице Ленина.
Злоумышленники добрались до устройства для приема денег и забрали почти 7 200 рублей.
Той же ночью от их рук пострадал автомат на проспекте 30-летия Победы. Из него неизвестные похитили более 7 500 рублей.
Личности злоумышленников удалось установить по горячим следам, один из юношей состоял на учете в полиции. Часть похищенных денег у подельников изъяли.
В отношении парней возбудили уголовное дело. Им грозит наказание за кражи группой лиц с незаконным проникновением.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀