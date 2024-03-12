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Криминал

Зареченские подростки поживились на взломах автоматов по продаже воды

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Двум 17-летним зареченцам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу из автоматов по продаже воды.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», в полицию обратился представитель коммерческого предприятия и рассказал, что 3 марта неизвестные выбили лицевую панель терминала автомата, который находится на улице Ленина.

Злоумышленники добрались до устройства для приема денег и забрали почти 7 200 рублей.

Той же ночью от их рук пострадал автомат на проспекте 30-летия Победы. Из него неизвестные похитили более 7 500 рублей.

Личности злоумышленников удалось установить по горячим следам, один из юношей состоял на учете в полиции. Часть похищенных денег у подельников изъяли.

В отношении парней возбудили уголовное дело. Им грозит наказание за кражи группой лиц с незаконным проникновением.

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