Спасатели достали из заброшенного погреба пензенца с раненой ногой

30.08.2023 | 12:01

Днем во вторник, 29 августа, с жителем Пензы случилась беда. Мужчина зашел во двор заброшенного дома на улице Чкалова и внезапно в буквальном смысле слова провалился под землю.

Когда пензенец пришел в себя от шока, то понял, что под ним обрушился погреб, которого он даже не заметил. При падении горожанин повредил ногу и сам никак не мог выбраться из ловушки.

Однако ему удалось позвонить по экстренному номеру 112. Оттуда сигнал перенаправили в Пензенский пожарно-спасательный центр, и его сотрудники оперативно прибыли по адресу.

«Спасатели извлекли пострадавшего из погреба и передали его врачам скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Это не первый случай, когда погреба превращаются в капканы для пензенцев. Так, в октябре 2021 года на улице Архангельского мужчина упал в погреб в собственном доме и получил травму. Ему на помощь пришли специалисты. Они извлекли пострадавшего наружу с помощью альпинистского снаряжения.