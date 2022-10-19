Пензенец провалился в погреб и не смог выбраться наружу

19.10.2022 | 11:00

Вечером во вторник, 18 октября, на улице Архангельского в Пензе случилось ЧП: мужчина провалился в погреб в собственном доме и получил травму.

Самостоятельно выбраться горожанин оказался не в состоянии, поэтому обратился за помощью. В 17:03 сигнал о происшествии от медиков поступил в пожарно-спасательный центр.

«Специалисты спустились в погреб, закрепили травмированного мужчину и с помощью альпинистского снаряжения извлекли его на поверхность, после чего передали врачам скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Пензенским спасателям не раз приходилось вызволять людей из погреба. Так, летом 2018 года из-за сломавшейся лестницы в яму в гараже на улице Кирова, 59, упал его хозяин.

Мужчина с травмированной ногой смог увидеть свет только после того, как ему протянули новую лестницу.