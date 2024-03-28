Во дворе пензенской многоэтажки загорелся Land Rover

Поздним вечером в среду, 27 марта, около дома № 110 на ул. Ладожской в Пензе сгорел дорогой кроссовер.
Кадры, на которых запечатлен пылающий внедорожник, попали в Сеть. На них видно, что во двор многоэтажки прибыли пожарные спецавтомобили.
По словам очевидцев, номера на автомобиле были московские.
Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В 23:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля Land Rover Velar на улице Ладожской. Оно было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.
«Выгорел моторный отсек на площади 2 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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