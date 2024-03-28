Во дворе пензенской многоэтажки загорелся Land Rover

28.03.2024 | 08:54

Поздним вечером в среду, 27 марта, около дома № 110 на ул. Ладожской в Пензе сгорел дорогой кроссовер.

Кадры, на которых запечатлен пылающий внедорожник, попали в Сеть. На них видно, что во двор многоэтажки прибыли пожарные спецавтомобили.

По словам очевидцев, номера на автомобиле были московские.

Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 23:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля Land Rover Velar на улице Ладожской. Оно было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

«Выгорел моторный отсек на площади 2 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.