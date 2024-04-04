Сетевое издание|18+|Четверг|4 апр 2024|15:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Малосердобинское ДТП: тела погибших искали водолазы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Тела 36-летнего мужчины и 52-летней женщины, погибших в ДТП в селе Топлом Малосердобинского района, удалось найти не сразу. К поискам подключались водолазы.

Малосердобинское ДТП: тела погибших искали водолазы

Трагедия случилась 2 апреля. По предварительным данным, в 17:10 у строения № 2 на улице Козина водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал с дороги в водоем. В машине кроме него находилась пассажирка.

Автомобиль оказался под водой.

Малосердобинское ДТП: тела погибших искали водолазы

На место вызвали сотрудников пожарно-спасательного центра.

«Водолазы провели обследование затонувшего автомобиля, пострадавшие в салоне не были обнаружены. Автомобиль с помощью подъемного крана был извлечен из водоема», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Малосердобинское ДТП: тела погибших искали водолазы

Тела нашли только 3 апреля: сначала - пассажирки, а при продолжении водолазного поиска - и водителя. Их извлекли из воды и передали полиции.

Малосердобинское ДТП: тела погибших искали водолазы

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте