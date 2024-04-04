Малосердобинское ДТП: тела погибших искали водолазы

Тела 36-летнего мужчины и 52-летней женщины, погибших в ДТП в селе Топлом Малосердобинского района, удалось найти не сразу. К поискам подключались водолазы.
Трагедия случилась 2 апреля. По предварительным данным, в 17:10 у строения № 2 на улице Козина водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал с дороги в водоем. В машине кроме него находилась пассажирка.
Автомобиль оказался под водой.
На место вызвали сотрудников пожарно-спасательного центра.
«Водолазы провели обследование затонувшего автомобиля, пострадавшие в салоне не были обнаружены. Автомобиль с помощью подъемного крана был извлечен из водоема», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Тела нашли только 3 апреля: сначала - пассажирки, а при продолжении водолазного поиска - и водителя. Их извлекли из воды и передали полиции.
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