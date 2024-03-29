В Пензе на тротуар возле худучилища упали куски карниза

29.03.2024 | 10:35

Утром пятницы, 29 марта, на улице Богданова в Пензе случилось ЧП: на тротуар возле художественного училища им. Савицкого полетела часть карниза здания.

Сообщения об инциденте появились в Сети в 9:49. На выложенной фотографии запечатлены, как пояснил автор, «куски гипсового карниза» на пешеходной зоне.

К 10:15 обломки с тротуара убрали, вдоль здания протянули сигнальную ленту.

«До беды недалеко!», «А если кому-нибудь в глаз», «Куда ни глянь, одни проблемы», - возмутились пензенцы, комментируя происшествие.

26 марта на улице Ударной в Пензе частично обрушилась стена двухэтажного многоквартирного дома № 23. Он признан аварийным и, по сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», расселен частично.

15 марта начали сыпаться кирпичи с дома № 38/45 на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе. Широкий тротуар со стороны Володарского оказался усыпан фрагментами стройматериала, которые могли попасть на головы прохожим.