Пензенцев просят помочь в розыске водителя, сбившего женщину

29.03.2024 | 09:25

В Пензе сотрудники полиции разыскивают водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.

По предварительным данным, 9 марта в 7:30 напротив дома № 7 на улице Стасова водитель неустановленного автомобиля сбил 50-летнюю женщину.

Вместо того чтобы остановиться, оказать помощь и дождаться сотрудников Госавтоинспекции, он уехал.

Женщина получила телесные повреждения.

«Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.