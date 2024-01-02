Сетевое издание|18+|Вторник|2 янв 2024|14:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Снег |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В селе Радищево насмерть сбили 42-летнего мужчину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром в понедельник, 1 января, в селе Радищево Кузнецкого района под колесами автомобиля погиб пешеход - 42-летний мужчина.

Трагедия случилась в 6:50 напротив дома № 2 на улице Радищева, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пешехода сбил 63-летний водитель Lada Granta, от полученных травм тот скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, добавили в УГИБДД.

28 декабря в Пензе случилось смертельное ДТП с пешеходом напротив дома № 18 на улице Кижеватова. 52-летний водитель Lada Largus сбил 35-летнюю женщину, после этого на нее наехал 31-летний водитель маршрутки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте