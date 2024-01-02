В селе Радищево насмерть сбили 42-летнего мужчину

Утром в понедельник, 1 января, в селе Радищево Кузнецкого района под колесами автомобиля погиб пешеход - 42-летний мужчина.
Трагедия случилась в 6:50 напротив дома № 2 на улице Радищева, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Пешехода сбил 63-летний водитель Lada Granta, от полученных травм тот скончался на месте.
По данному факту проводится проверка, добавили в УГИБДД.
28 декабря в Пензе случилось смертельное ДТП с пешеходом напротив дома № 18 на улице Кижеватова. 52-летний водитель Lada Largus сбил 35-летнюю женщину, после этого на нее наехал 31-летний водитель маршрутки.
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