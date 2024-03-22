Опубликованы кадры жесткого ДТП с фургоном на Пролетарской

Появились кадры серьезного ДТП, случившегося днем в пятницу, 22 марта, на улице Пролетарской. Участниками стали ВАЗ-2114 и «Газель», пострадали трое человек.
По предварительным данным, авария произошла в 12:15 рядом с домом № 61. Легковым автомобилем управлял 20-летний водитель, «Газелью» - 48-летний.
От удара обе машины получили сильные повреждения, фургон опрокинулся на бок.
На месте происшествия работали медики и пожарные. Обоих водителей, а также 22-летнего пассажира «четырнадцатой» с травмами увезли в больницу.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщил врио начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Роман Аллакин.
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