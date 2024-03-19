Сетевое издание|18+|Вторник|19 мар 2024|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

У Безымянного ручья столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 19 марта, в Пензе на трассе у Безымянного ручья произошло серьезное ДТП. Последствия столкновения машин попали на камеру.

Снимки с места аварии появились в соцсети «ВКонтакте». Автор отметил, что они были сделаны в 12:05.

У Безымянного ручья столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Судя по фото, столкнулись две иномарки. Кузов одной из них сильно деформирован, у другой (это Ford) разбито левое крыло.

У Безымянного ручья столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В УГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В ДТП есть пострадавшие.

У Безымянного ручья столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Вечером 17 марта на трассе М-5 в районе поселка Побочино столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и фура марки MAN. Травмы в аварии получили пять человек, в том числе 5-летний ребенок.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте