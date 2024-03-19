У Безымянного ручья столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Во вторник, 19 марта, в Пензе на трассе у Безымянного ручья произошло серьезное ДТП. Последствия столкновения машин попали на камеру.
Снимки с места аварии появились в соцсети «ВКонтакте». Автор отметил, что они были сделаны в 12:05.
Судя по фото, столкнулись две иномарки. Кузов одной из них сильно деформирован, у другой (это Ford) разбито левое крыло.
В УГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В ДТП есть пострадавшие.
Вечером 17 марта на трассе М-5 в районе поселка Побочино столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и фура марки MAN. Травмы в аварии получили пять человек, в том числе 5-летний ребенок.
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