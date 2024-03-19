У Безымянного ручья столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

19.03.2024 | 13:16

Во вторник, 19 марта, в Пензе на трассе у Безымянного ручья произошло серьезное ДТП. Последствия столкновения машин попали на камеру.

Снимки с места аварии появились в соцсети «ВКонтакте». Автор отметил, что они были сделаны в 12:05.

Судя по фото, столкнулись две иномарки. Кузов одной из них сильно деформирован, у другой (это Ford) разбито левое крыло.

В УГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В ДТП есть пострадавшие.

Вечером 17 марта на трассе М-5 в районе поселка Побочино столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и фура марки MAN. Травмы в аварии получили пять человек, в том числе 5-летний ребенок.