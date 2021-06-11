Происшествия

Причиной появления экстренных служб в центре Пензы стал рюкзак

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В пятницу, 11 июня, внимание людей, проходивших и проезжавших по верхней части улице Кирова в Пензе, привлекла пожарная машина рядом с банком «Русский стандарт».

Некоторые зрители предполагали возгорание, однако с этой версией не согласовывалось присутствие людей в военной форме и наличие автомобиля с надписью «Росгвардия».

Кадры с места событий предоставила редакции проезжавшая мимо горожанка, сделавшая видеозапись.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», причиной сосредоточения экстренных служб в центре города стал рюкзак, оставленный кем-то в банке.

Забытые или выброшенные в неподходящем месте вещи нередко вызывают тревогу у граждан. Причем подозрительные предметы могут быть самыми разными - пакеты с личными вещами, квадрокоптер или даже коробка с котятами, подброшенная к дверям торгового центра.

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Гость||

В этом рюкзаке были каловые массы ,мне знакомый рассказал.

Гость||

Ждём гостей из Москвы

Имя: Гость
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