Причиной появления экстренных служб в центре Пензы стал рюкзак

11.06.2021 | 12:46

В пятницу, 11 июня, внимание людей, проходивших и проезжавших по верхней части улице Кирова в Пензе, привлекла пожарная машина рядом с банком «Русский стандарт».

Некоторые зрители предполагали возгорание, однако с этой версией не согласовывалось присутствие людей в военной форме и наличие автомобиля с надписью «Росгвардия».

Кадры с места событий предоставила редакции проезжавшая мимо горожанка, сделавшая видеозапись.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», причиной сосредоточения экстренных служб в центре города стал рюкзак, оставленный кем-то в банке.

Забытые или выброшенные в неподходящем месте вещи нередко вызывают тревогу у граждан. Причем подозрительные предметы могут быть самыми разными - пакеты с личными вещами, квадрокоптер или даже коробка с котятами, подброшенная к дверям торгового центра.