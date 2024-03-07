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Происшествия

Очевидец сообщил о смертельном ДТП под Мокшаном

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Утром в четверг, 7 марта, в Пензенской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом появилась в Сети.

Очевидец сообщил о смертельном ДТП под Мокшаном

По фото, размещенным очевидцем, можно понять, что легковушка въехала в левый бок грузовика. Еще одна поврежденная машина находится на середине проезжей части.

Очевидец сообщил о смертельном ДТП под Мокшаном

Также на одном из фото виден пожарный автомобиль, подъехавший к месту аварии.

«ДТП на М5 не доезжая Мокшана, есть погибшие. Время 7:45», - сообщил автор время и место съемки.

4 марта в Колышлейском районе столкнулись Chery Tiggo и «Нива». Погибла 61-летняя женщина, находившаяся в салоне иномарки.

5 марта на улице Октябрьской в Никольске автомобиль Renault Logan съехал с дороги и опрокинулся. 48-летний водитель скончался от травм.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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