Водитель перевернувшегося Renault Logan в Никольске погиб

В Госавтоинспекции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Никольске во вторник, 5 марта.
Предварительно установлено, что в 14:15 напротив дома № 142 на улице Октябрьской 48-летний водитель Renault Logan «допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, после чего произошло опрокидывание автомобиля».
От полученных травм мужчина скончался.
На место прибыли спасатели. Они извлекли водителя из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Также был приняты меры по предотвращению действия вторичных поражающих факторов при ДТП.
«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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