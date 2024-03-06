Водитель перевернувшегося Renault Logan в Никольске погиб

06.03.2024 | 12:22

В Госавтоинспекции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Никольске во вторник, 5 марта.

Предварительно установлено, что в 14:15 напротив дома № 142 на улице Октябрьской 48-летний водитель Renault Logan «допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, после чего произошло опрокидывание автомобиля».

От полученных травм мужчина скончался.

На место прибыли спасатели. Они извлекли водителя из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Также был приняты меры по предотвращению действия вторичных поражающих факторов при ДТП.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.