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Происшествия

В Никольске водителя Renault достали из перевернувшегося авто

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Днем во вторник, 5 марта, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Logan: иномарка опрокинулась на крышу и замерла поперек проезжей части.

В Никольске водителя Renault достали из перевернувшегося авто

Сигнал об аварии в районе дома № 142 на улице Октябрьской поступил спасателям в 14:20.

В Никольске водителя Renault достали из перевернувшегося авто

Находившийся внутри машины водитель получил травмы и не мог самостоятельно выбраться из салона.

В Никольске водителя Renault достали из перевернувшегося авто

«Прибыв на место происшествия, пожарные извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи, отключили АКБ, провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Днем ранее в Никольске произошла авария, в которую попал ребенок. На улице Ленина неустановленный автомобиль сбил девочку 2013 года рождения. Водитель с места аварии скрылся.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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