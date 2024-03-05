В Никольске водителя Renault достали из перевернувшегося авто

Днем во вторник, 5 марта, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Logan: иномарка опрокинулась на крышу и замерла поперек проезжей части.
Сигнал об аварии в районе дома № 142 на улице Октябрьской поступил спасателям в 14:20.
Находившийся внутри машины водитель получил травмы и не мог самостоятельно выбраться из салона.
«Прибыв на место происшествия, пожарные извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи, отключили АКБ, провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Днем ранее в Никольске произошла авария, в которую попал ребенок. На улице Ленина неустановленный автомобиль сбил девочку 2013 года рождения. Водитель с места аварии скрылся.
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