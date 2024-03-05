В Никольске водителя Renault достали из перевернувшегося авто

05.03.2024 | 19:12

Днем во вторник, 5 марта, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Logan: иномарка опрокинулась на крышу и замерла поперек проезжей части.

Сигнал об аварии в районе дома № 142 на улице Октябрьской поступил спасателям в 14:20.

Находившийся внутри машины водитель получил травмы и не мог самостоятельно выбраться из салона.

«Прибыв на место происшествия, пожарные извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи, отключили АКБ, провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Днем ранее в Никольске произошла авария, в которую попал ребенок. На улице Ленина неустановленный автомобиль сбил девочку 2013 года рождения. Водитель с места аварии скрылся.