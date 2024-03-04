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Происшествия

В Никольске водитель сбил 11-летнюю школьницу и скрылся

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Днем в понедельник, 4 марта, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода.

По предварительным данным, в 12:40 у дома № 128 на улице Ленина неустановленный автомобиль сбил девочку 2013 года рождения. Водитель с места аварии скрылся.

Школьница получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, после осмотра медики отпустили ее домой.

Автомобилиста объявили в розыск.

Свидетелей происшествия попросили позвонить в МО МВД России «Никольский» по телефонам: (84165) 4-11-59, 02 или обратиться по адресу: г. Никольск, ул. Московская, 5.

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