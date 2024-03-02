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Происшествия

Пропавшая 75-летняя пензенская пенсионерка найдена погибшей

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В Пензе завершены поиски 75-летней горожанки, которая 1 марта ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в субботу, 2-го числа.

«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в информации на странице волонтеров в соцсети «Вконтакте».

Поиски 39-летнего жителя села Лопатино Андрея Николаевича Бесшапошникова, нуждающегося в медицинской помощи, продолжаются. С 29 февраля местонахождение мужчины неизвестно.

Всех, кто обладает информацией об Андрее Бесшапошникове, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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