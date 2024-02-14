На улице Суворова в новом троллейбусе упала пассажирка

14.02.2024 | 12:19

Днем во вторник, 13 февраля, на улице Суворова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного из новых троллейбусов.

Предварительно установлено, что в 12:00 около дома № 39, сразу после пересечения с Чехова, в машине, за рулем которой находилась 39-летняя женщина, упала пассажирка 1937 года рождения.

Пенсионерка получила травмы, прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавшей.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В октябре прошлого года в Заречном 76-летняя пенсионерка также оказалась в больнице после поездки на автобусе: она упала в салоне. В том же году другая зареченка сломала ногу на «катке» в автобусе.

В 2021-м из-за резкого торможения пострадала 58-летняя жительница областного центра. В 2020-м в подобной ситуации оказались 54-летняя пензячка, 43-летняя женщина и 9-летняя девочка.