В Пензе женщину госпитализировали после поездки в автобусе

24.11.2020 | 10:41

В Пензе поездка в автобусе большого класса закончилась для 54-летней пассажирки госпитализацией. Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября, на улице Луначарского.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, около 8:00 напротив дома № 7а женщина, ехавшая в автобусе Mercedes-Benz O405 с 54-летним водителем за рулем, упала в салоне и получила травмы.

Медики после осмотра пострадавшей приняли решение о ее госпитализации.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Поездки в общественном транспорте нередко заканчиваются для пензенцев травмами. Так, в июне 2020 года 72-летняя пенсионерка, путешествовавшая в маршрутном такси, пострадала при падении в салоне.

В апреле 2019-го другая пензячка, 76-летняя женщина, травмировалась в ДТП на улице Тернопольской. Пенсионерка с внуком ехала в автобусе № 70 марки Mercedes-Benz.

Когда транспортное средство, за рулем которого находился 37-летний шофер, резко двинулось с места, женщина упала. В результате она получила телесные повреждения и была госпитализирована.