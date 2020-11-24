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Происшествия

В Пензе женщину госпитализировали после поездки в автобусе

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В Пензе поездка в автобусе большого класса закончилась для 54-летней пассажирки госпитализацией. Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября, на улице Луначарского.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, около 8:00 напротив дома № 7а женщина, ехавшая в автобусе Mercedes-Benz O405 с 54-летним водителем за рулем, упала в салоне и получила травмы.

Медики после осмотра пострадавшей приняли решение о ее госпитализации.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Поездки в общественном транспорте нередко заканчиваются для пензенцев травмами. Так, в июне 2020 года 72-летняя пенсионерка, путешествовавшая в маршрутном такси, пострадала при падении в салоне.

В апреле 2019-го другая пензячка, 76-летняя женщина, травмировалась в ДТП на улице Тернопольской. Пенсионерка с внуком ехала в автобусе № 70 марки Mercedes-Benz.

Когда транспортное средство, за рулем которого находился 37-летний шофер, резко двинулось с места, женщина упала. В результате она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

И всего за каких-то несчастных 32 рубля она ехала в комфортной и просторной маршрутке!

Гость||

пазики народу нужны или гнилые троллейбусы по 36руб.за проезд.самоизоляция-65+.

Гость||

В салонах автобусов и маршруток не убирают . Под ногами месиво из грязи , воды и снега . Зато плату за проезд подняли .

Гость||

есть у водителей 70 и остальных автобусов негласное соглашение или можно сказать привычка или правило если тормозить то как в голливудских фильмах - если же давить на педаль газа - то они себя наверное представляют водителями такси - которые сидят в геймерских красных креслах и думают только о своей выручке за рейс.

Гость||

И где чиновники были?

Гость||

Гость писал(a):

И где чиновники были?
Жрали макарошки,выли под гармошку,смотрели в окно и считали натыреное бабло.))))))

Гость||

Да она наверно отравилась СО2 в маске и упала в обморок посреди езды

Имя: Гость
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