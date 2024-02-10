В Санкт-Петербурге погибла 20-летняя жительница Пензы

В пятницу, 9 февраля, в Санкт-Петербурге была найдена мертвой 20-летняя жительница Пензы.
Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на информацию следственных органов.
Труп с признаками падения с высоты был обнаружен ранним утром у дома № 5 на Верхне-Каменской улице.
Видеонаблюдение отсутствует, однако специалисты установили, что девушка упала с общего балкона на 10-м этаже.
По факту гибели пензячки проводится проверка.
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