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Происшествия

В Санкт-Петербурге погибла 20-летняя жительница Пензы

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В пятницу, 9 февраля, в Санкт-Петербурге была найдена мертвой 20-летняя жительница Пензы.

Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на информацию следственных органов.

Труп с признаками падения с высоты был обнаружен ранним утром у дома № 5 на Верхне-Каменской улице.

Видеонаблюдение отсутствует, однако специалисты установили, что девушка упала с общего балкона на 10-м этаже.

По факту гибели пензячки проводится проверка.

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