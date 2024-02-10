В Санкт-Петербурге погибла 20-летняя жительница Пензы

10.02.2024 | 12:17

В пятницу, 9 февраля, в Санкт-Петербурге была найдена мертвой 20-летняя жительница Пензы.

Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на информацию следственных органов.

Труп с признаками падения с высоты был обнаружен ранним утром у дома № 5 на Верхне-Каменской улице.

Видеонаблюдение отсутствует, однако специалисты установили, что девушка упала с общего балкона на 10-м этаже.

По факту гибели пензячки проводится проверка.