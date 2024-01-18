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Происшествия

Как огромный факел: на Бугровке загорелся дом

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Вечером в четверг, 18 января, в Пензе произошел пожар - загорелся частный дом на улице Маресьева (Бугровка).

Первые сообщения о ЧП в соцсетях появились в 17:47. Люди указали, что пламя охватило строение № 108.

«Я проезжала мимо... Страшно. Как огромный факел горел. В середине Бугровки, от дороги где-то третий дом. Стоят каменные стены, внутри все охвачено пламенем», - описала очевидица.

В 18:00 в МЧС сообщили, что подразделения работают, точная информация будет позже.

Пожары на этой улице не редкость. Так, осенью 2023 года сгорели баня и кровля пристроя на Маресьева, 26, а осенью 2022-го огонь уничтожил деревянный дом площадью 100 кв. м. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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Источник — видео ЧП Пенза
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