Происшествия

На улице Маресьева в Пензе сгорел частный дом

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В среду, 7 сентября, на улице Маресьева в пензенском микрорайоне Малая Бугровка случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 20:17.

«Сгорел деревянный дом площадью 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение огня выезжали 24 человека личного состава на пяти спецавтомобилях. Вскоре пожар был ликвидирован.

«Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе.

По словам очевидцев, в доме никто не жил.

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Источник — видео Ольги Мухаевой, фото № 2 ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Петух опять разбушевался

Гость||

Какая Малая Бугровка? Это Большая Бугровка. Автор статьи на карту хотя бы посмотрел


Имя: Гость
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