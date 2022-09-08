На улице Маресьева в Пензе сгорел частный дом

08.09.2022 | 08:48

В среду, 7 сентября, на улице Маресьева в пензенском микрорайоне Малая Бугровка случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 20:17.

«Сгорел деревянный дом площадью 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение огня выезжали 24 человека личного состава на пяти спецавтомобилях. Вскоре пожар был ликвидирован.

«Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе.

По словам очевидцев, в доме никто не жил.