На улице Маресьева в Пензе сгорел частный дом

В среду, 7 сентября, на улице Маресьева в пензенском микрорайоне Малая Бугровка случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 20:17.
«Сгорел деревянный дом площадью 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе ведомства.
На тушение огня выезжали 24 человека личного состава на пяти спецавтомобилях. Вскоре пожар был ликвидирован.
«Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе.
По словам очевидцев, в доме никто не жил.
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Петух опять разбушевался