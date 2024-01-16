Склад на Бийской тушат 58 пожарных на 8 спецмашинах

16.01.2024 | 19:01

Появились подробности крупного пожара в Пензе на улице Бийской. Вечером вторника, 16 января, там загорелся одноэтажный склад готовой продукции из полиэтилена.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение поступило в 17:38. Огонь охватил строение из металла на площади 600 кв. м.

Тушить пламя приехали 58 пожарных на 8 спецмашинах.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Ранее пензячка прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пугающие кадры. На них огонь буквально уничтожает склад.

«Валит жуткий черный дым, ветер раздувает очень сильно. Люди бегут…» - сообщила она.

По словам очевидцев, воздух рядом с местом пожара пропитан запахом жженого пластика. Из-за дыма не видно неба.