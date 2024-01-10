Установлены личности погибших при пожаре на стройке в Пензе

10.01.2024 | 16:44

Установлены личности двух человек, погибших при пожаре в бытовках в Дальнем Арбекове. Это 43-летний мужчина и 50-летняя женщина.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», они работали на стройплощадке, рядом с которой временно проживали.

Возгорание на улице Побочинской случилось вечером во вторник, 9 января. Огонь прошелся по площади в 300 кв. м. После ликвидации открытого пламени при разборе конструкций обнаружили двух погибших.

При осмотре тел каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не зафиксировали. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«Сегодня следователями и криминалистами совместно со специалистами ГУ МЧС России по Пензенской области проведен дополнительный осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств смерти двух человек и причины произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).