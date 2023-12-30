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Происшествия

В Пензенской области на трассе М-5 столкнулись пять машин

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В субботу, 30 декабря, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

По предварительным данным, в 9:30 на 530-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Scania с полуприцепом под управлением 45-летнего шофера, Volkswagen Polo с 38-летним водителем, Subaru Forester с 52-летним мужчиной за рулем, Hyundai Solaris с 31-летним автовладельцем и ВАЗ-2110, который вел 68-летний пенсионер.

В аварии пострадали сидевшие в салоне Subaru Forester 11-летний мальчик и 46-летняя женщина, а также 52-летний пассажир Volkswagen Polo. Всех троих доставили в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее участников дорожного движения предупредили, что на этом участке трассы организовано реверсивное движение. Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД
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