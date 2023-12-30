В Нижнеломовском районе на трассе М-5 введено реверсивное движение

30.12.2023 | 10:50

В субботу, 30 декабря, в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП.

В связи с аварией временно затруднено движение на 531-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». На этом участке трассы запущена реверсивная схема движения, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

В ГИБДД предупредили: в связи с осадками в виде снега возможно образование наледи на проезжей части. Участникам дорожного движения следует быть чрезвычайно внимательными и осторожными.

«В условиях непогоды личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02, 102», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.