В Пензенской области движение на трассе М-5 полностью восстановлено

30.12.2023 | 15:29

В Нижнеломовском районе автомобили едут по трассе М-5 «Урал» в обычном режиме. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

В 9:30 на 530-м километре трассы столкнулись пять автомобилей - Scania с полуприцепом, Volkswagen Polo, Subaru Forester, Hyundai Solaris и ВАЗ-2110.

В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.

В связи с ликвидацией последствий ДТП на этом участке дороги с 9:40 до 13:30 была введена реверсивная схема проезда.

«На данный момент движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме», - проинформировали в пресс-службе управления.