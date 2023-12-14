В Засечном при падении с балкона погиб 35-летний мужчина

14.12.2023 | 19:34

По данным PenzaInform.ru, в результате падения с высоты в Засечном погиб 35-летний мужчина. Он жил в доме, с балкона которого упал.

Трагедия случилось в четверг, 14 декабря. О ней сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте»: «У 5-го подъезда Радужной, 10, примерно в 8:40 лежал труп и стояла реанимация».

Мужчина выпал с 8-го этажа.

В соцсети появилось видео момента ЧП. Оно снято камерой домофона. На кадрах - человек, который некоторое время стоит у перил балкона, затем переваливается через них и летит вниз.

«По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.