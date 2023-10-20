Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Пензой

Появились кадры с места ДТП под Пензой, где под колесами иномарки погиб 37-летний мужчина. Авария случилась в четверг, 19 октября.
По предварительным данным, в 19:15 на 5-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 45-летний водитель на Renault Duster наехал на пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.
В связи с наступлением осени Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть осторожнее.
«Сокращение светового дня и выпадение осадков значительно снижают видимость на дорогах. В целях обеспечения собственной безопасности пешеходам следует использовать световозвращающие элементы. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, а переходить проезжую часть - в установленных местах», - предупредил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Водителям, в свою очередь, необходимо соблюдать безопасную скорость и быть бдительнее у переходов.
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