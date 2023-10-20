Девушка-подросток оказалась в больнице после ДТП в Чемодановке

В четверг, 19 октября, в селе Чемодановка Бессоновского района случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, в 20:40 у дома № 53а на улице Фабричной 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля Skoda Octavia, которым управлял 26-летний молодой человек.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что ее госпитализировали с травмами.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, в котором возле села Засечного под колесами Renault Duster погиб 37-летний мужчина.
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