В Пензе у «Глобуса» перевернулся Porsche Panamera

23.10.2023 | 09:40

В ночь на понедельник, 23 октября, на улице 8 Марта в Пензе перевернулся Porsche Panamera. ДТП случилось около «Глобуса». Видео с последствиями появилось в Сети.

На кадрах запечатлен перевернутый автомобиль на проезжей части, машина скорой помощи и реанимация.

Как пояснили редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в ДТП никто не пострадал. Данные уточняются.

Пензенцы стали искать причины произошедшему: «Глобус и кольцо не подсвечиваются, знаков нет, кто не знает, на разрешенной скорости влетает на газон! В Тольятти так же! Только там, слава богу, посередине пешеходник! Году в 2006 сам через него проехал...», «Владельца не знаю, но видел циклично, как ездил вполне аккуратно для такого класса автомобиля. Странно как-то перевернута, хотя, может, кто и подрезал» - написали они.

Ранее на улице Строителей в Пензе перевернулся ВАЗ, пострадала женщина.