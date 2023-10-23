Сетевое издание|18+|Понедельник|23 окт 2023|10:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе у «Глобуса» перевернулся Porsche Panamera

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на понедельник, 23 октября, на улице 8 Марта в Пензе перевернулся Porsche Panamera. ДТП случилось около «Глобуса». Видео с последствиями появилось в Сети.

На кадрах запечатлен перевернутый автомобиль на проезжей части, машина скорой помощи и реанимация.

Как пояснили редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в ДТП никто не пострадал. Данные уточняются.

Пензенцы стали искать причины произошедшему: «Глобус и кольцо не подсвечиваются, знаков нет, кто не знает, на разрешенной скорости влетает на газон! В Тольятти так же! Только там, слава богу, посередине пешеходник! Году в 2006 сам через него проехал...», «Владельца не знаю, но видел циклично, как ездил вполне аккуратно для такого класса автомобиля. Странно как-то перевернута, хотя, может, кто и подрезал» - написали они.

Ранее на улице Строителей в Пензе перевернулся ВАЗ, пострадала женщина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте