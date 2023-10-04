На улице Строителей перевернулся ВАЗ, пострадала женщина

04.10.2023 | 17:01

Днем в среду, 4 октября, на улице Строителей в Пензе, именуемой в народе пьяной дорогой, случилась авария с участием двух легковых автомобилей.

Предварительно установлено, что около 13:30 столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2111. Первой машиной управлял 32-летний мужчина, второй - 39-летний.

После удара ВАЗ опрокинулся и застыл на обочине, а Ford встал поперек проезжей части.

Травмы в аварии получила 36-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Прибывшие на место медики осмотрели ее и отпустили.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.