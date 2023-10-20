Под Пензой автомобиль насмерть сбил 37-летнего мужчину

20.10.2023 | 11:37

Вечером четверга, 19 октября, под Пензой случилась трагедия - автомобиль насмерть сбил пешехода.

Фото с места ДТП попало в Сеть. «На трассе в сторону Засечного сбили человека насмерть», - написал автор.

В Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента.

По предварительным данным, в 19:15 на 6-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 45-летний автомобилист на Renault Duster наехал на 37-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

«По факту гибели человека проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.