В Пензенской области под колеса машин попали две женщины

17.10.2023 | 12:55

В понедельник, 16 октября, в Пензенской области два человека попали под колеса машин и оказались в больнице.

Первое ДТП случилось в 6:45 возле дома № 14 на улице Стасова. По информации регионального УГИБДД УМВД России, 67-летний водитель Renault Duster сбил 64-летнюю женщину. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла в 18:15 в Засечном, у дома № 8 на улице Олимпийской. По предварительным данным, под колеса автомобиля «Лада-2114», которым управлял 56-летний мужчина, попала 40-летняя женщина. Ее также увезли в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД.

Ранее в Пензе на улице 40 лет Октября Datsun on-DO с символикой такси сбил 61-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.