Пензенец осыпал пинками банкомат, заблокировавший его карту

31.08.2023 | 21:16

Банковский терминал, расположенный в торговом центре на улице 65-летия Победы, подвергся избиению.

Инцидент произошел 29 августа. В 20:43 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в ТЦ сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину. Как выяснилось, он решил обналичить деньги, однако при выполнении операции произошла блокировка банковской карты в терминале.

«Возмущенный горожанин решил выместить злобу на имуществе и ударил несколько раз по банкомату ногами. В результате сработала охранная сигнализация, на вызов которой оперативно прибыла группа задержания», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Размер ущерба, причиненного автомату, устанавливают специалисты.

В ночь на 13 апреля злоумышленники повредили круглосуточный уличный банкомат, вмонтированный в стену торгового центра «Шуист» на улице Клары Цеткин, и похитили из него деньги. Накануне банкомат, работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. По всей видимости, терминал был взорван.