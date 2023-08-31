Сетевое издание|18+|Четверг|31 авг 2023|22:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Пензенец осыпал пинками банкомат, заблокировавший его карту

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Банковский терминал, расположенный в торговом центре на улице 65-летия Победы, подвергся избиению.

Инцидент произошел 29 августа. В 20:43 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в ТЦ сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину. Как выяснилось, он решил обналичить деньги, однако при выполнении операции произошла блокировка банковской карты в терминале.

«Возмущенный горожанин решил выместить злобу на имуществе и ударил несколько раз по банкомату ногами. В результате сработала охранная сигнализация, на вызов которой оперативно прибыла группа задержания», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Размер ущерба, причиненного автомату, устанавливают специалисты.

В ночь на 13 апреля злоумышленники повредили круглосуточный уличный банкомат, вмонтированный в стену торгового центра «Шуист» на улице Клары Цеткин, и похитили из него деньги. Накануне банкомат, работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. По всей видимости, терминал был взорван.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте