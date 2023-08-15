Состояние мальчика, выпавшего из окна в Кузнецке, остается тяжелым

15.08.2023 | 15:40

Состояние ребенка, который выпал из окна второго этажа в Кузнецке, остается тяжелым. Об этом сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения администрации города Александр Климов на планерке в понедельник, 14 августа.

«В коме. Кома обусловлена как медикаментозными препаратами, так и мозговые проявления», - пояснил он.

Глава города Сергей Златогорский поручил Александру Климову держать ситуацию на контроле. «Если обстоятельства позволят, надо переводить в областную больницу», - отметил он и дал указание в таком случае сделать все, что необходимо.

Сергей Златогорский напомнил обстоятельства трагедии. «Ребенок 3 лет выпал в окошко с высоты, оперся на сетку москитную, в это время взрослых рядом не было. Вот такие бывают ситуации. Семья приличная, поводов, оснований на контроль ее брать не было... Надо за детьми следить. Дети есть дети, шустрые растут. Поэтому такие случайности бывают», - рассказал он.

ЧП случилось днем 11 августа на улице Осипенко. Мальчик был в квартире с матерью. Когда женщина отвлеклась, он забрался на подоконник, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.