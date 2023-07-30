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Происшествия

Следователи рассказали подробности гибели подростка в Засечном

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Следователи организовали проверку по факту смерти 17-летнего жителя Сердобска в селе Засечном Пензенского района.

Предварительно установлено, что вечером 29 июля подросток вместе с друзьями отдыхал на пляже на берегу Суры и решил искупаться.

«Сверстники, оставшиеся на берегу, через некоторое время обнаружили, что он пропал из вида. Их самостоятельные поиски не дали положительного результата, в связи с чем о произошедшем было сообщено в правоохранительные органы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

30-го числа водолазы обнаружили и извлекли тело погибшего. Для выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Источник — t.me/sledcom58
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