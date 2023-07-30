Ураган в Никольске: человеческих жертв удалось избежать

30.07.2023 | 10:05

Утром в воскресенье, 30 июля, губернатор Олег Мельниченко рассказал о проделанных за ночь работах в Никольске, на который накануне обрушился ураган с ливнем и градом.

Всю ночь в городе трудились аварийные службы, приехавшие на помощь спасатели из Пензы и Кузнецка.

«В городе удалось частично восстановить энергоснабжение, но есть сложные участки, где работа с использованием техники невозможна, поэтому там устранять последствия сильнейшего урагана будем вручную. На помощь уже выехали специалисты со всех районов области», - рассказал глава региона.

По его словам, аварийные бригады работают круглосуточно, завозятся новые световые опоры и кабель для оперативной замены.

Человеческих жертв удалось избежать.

Как сообщалось ранее, итогом буйства стихии стали сорванные с домов крыши, множество поваленных деревьев (некоторые из них рухнули на автомобили) и опор линий электропередачи, обесточка населенных пунктов.