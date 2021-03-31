В Пензе «Приора» врезалась в подъезд и чуть не задавила девушку

31.03.2021 | 08:34

В Пензе легковой автомобиль врезался в крыльцо многоквартирного дома, едва не задавив выходившую из подъезда девушку. Видеозапись, сделанную «умным домофоном», опубликовали городские сообщества во «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Ладожской, 5. На видео запечатлено, как молодой человек завел припаркованную перед подъездом «Приору». Машина начала движение и задела другой автомобиль. В это время из подъезда вышла девушка. Увидев едущую на неё легковушку, она отскочила, и «Приора» врезалась во входную группу.

После аварии молодой человек вышел из салона и начал бурно выражать эмоции, хватаясь за голову.

«Да, жалко парня, завел на скорости, инжектор поднял обороты, и тормоза нечем нажать, т. к. ноги на улице. Хорошо, никого не задавил», - констатировал один из комментаторов.

«Кто так заводит, стоя на улице? Я всегда сажусь, заведу и, если нужно, выйду - это же элементарно», - раскритиковал его другой интернет-пользователь.

Как утверждает пензенец, смонтировавший видео, жители подъезда намерены написать на молодого водителя заявление в полицию, считая произошедшее вандализмом. Однако участники сообщества с такой оценкой не согласились.

«Обычное ДТП, вызвал бы сотрудников, оформили, и страховая оплатит нанесенный вред», - поделился размышлениями еще один комментатор.