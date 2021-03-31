Происшествия

В Пензе «Приора» врезалась в подъезд и чуть не задавила девушку

Печать

В Пензе легковой автомобиль врезался в крыльцо многоквартирного дома, едва не задавив выходившую из подъезда девушку. Видеозапись, сделанную «умным домофоном», опубликовали городские сообщества во «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Ладожской, 5. На видео запечатлено, как молодой человек завел припаркованную перед подъездом «Приору». Машина начала движение и задела другой автомобиль. В это время из подъезда вышла девушка. Увидев едущую на неё легковушку, она отскочила, и «Приора» врезалась во входную группу.

После аварии молодой человек вышел из салона и начал бурно выражать эмоции, хватаясь за голову.

«Да, жалко парня, завел на скорости, инжектор поднял обороты, и тормоза нечем нажать, т. к. ноги на улице. Хорошо, никого не задавил», - констатировал один из комментаторов.

«Кто так заводит, стоя на улице? Я всегда сажусь, заведу и, если нужно, выйду - это же элементарно», - раскритиковал его другой интернет-пользователь.

Как утверждает пензенец, смонтировавший видео, жители подъезда намерены написать на молодого водителя заявление в полицию, считая произошедшее вандализмом. Однако участники сообщества с такой оценкой не согласились.

«Обычное ДТП, вызвал бы сотрудников, оформили, и страховая оплатит нанесенный вред», - поделился размышлениями еще один комментатор.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — видео vk.com/podslushano_avto_58
0
0
0
0
 
Гость||

спайс походу

Гость||

Во дебил! А сколько таких еще катается!

Гость||

И главное, находятся граждане, которым его жалко.

По факту, таким за рулем вообще не место. И если в ГИБДД об аварии не сообщали, они просто обязаны на основании этой записи найти красавца и лишить его прав.

Гость||

Главное все живы...

Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Эти " водятлы "дай волю в подъезде машину будут ставить и в магазин заезжать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте