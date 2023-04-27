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Происшествия

Появился комментарий по факту смерти мальчика в Засечном

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Незадолго до трагедии мальчик, погибший в четверг, 27 апреля, в Засечном, якобы поссорился с мамой из-за оценок, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию Пензенского района.

ЧП случилось вечером, около 18:20.

По словам очевидцев, под окнами дома № 2 на улице Олимпийской нашли тело ребенка.

По данным портала PenzaInform.ru, погиб ученик начальной школы.

«Следователи Зареченского межрайонного следственного отдела разбираются в обстоятельствах смерти малолетнего мальчика в селе Засечное», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — penza-press.ru
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