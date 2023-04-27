Появился комментарий по факту смерти мальчика в Засечном

27.04.2023 | 22:02

Незадолго до трагедии мальчик, погибший в четверг, 27 апреля, в Засечном, якобы поссорился с мамой из-за оценок, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию Пензенского района.

ЧП случилось вечером, около 18:20.

По словам очевидцев, под окнами дома № 2 на улице Олимпийской нашли тело ребенка.

По данным портала PenzaInform.ru, погиб ученик начальной школы.

«Следователи Зареченского межрайонного следственного отдела разбираются в обстоятельствах смерти малолетнего мальчика в селе Засечное», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.